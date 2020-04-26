التكبالي: قوات الوفاق تخفى السلاح في المستشفيات والمساجد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف عضو مجلس النواب بطبرق، علي التكبالي، حكومة الوفاق، بـ”خدم الأتراك”، مؤكدا أنهم يخفون الأسلحة داخل المستشفيات، حسب قوله .

التكبالي قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “خدم الأتراك يخفون السلاح في المرافق العامة والجامعة والمستشفيات والمساجد وحين يقصفهم الجيش يتحججون بأنها مراكز مدنية”.

واعتبر أن هذه التصرفات هي من أفعال الجبناء، قائلا “أريتم كيف يتصرف الجبناء!”.

وأكدت قوة حماة أبوسليم، أن “الميليشيات الإرهابية تستخدم مستشفى الهضبة الخضراء في حي أم درمان من قبل أسامة الككلي لعلاج المرتزقة السوريين.

وقالت القوة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مطلع أبريل الجاري، إنه شوهدت تحركات مشبوهة تؤكد وجود سجن ومستودع أسلحة في سرداب المستشفى”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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