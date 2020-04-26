مكافحة الأمراض يطلق حملة ‘كلنا واحد ضد فيروس كورونا’

أطلقت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض، حملة توعوية تحت اسم “كلنا واحد ضد فيروس كورونا”.

وأوضح المركز، أن الحملة التي تأتي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شملت تركيب 100 لوجة طرقية وزعت على كافة المدن الليبية في (طرابلس، مصراتة، سبها، درنة، بنغازي، سرت، الزاوية، غريان، زوراة، اجدابيا، شحات، البيضاء، طبرق، راس اجدير).

كما شملت الحملة تقديم التوعية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا من خلال مطبوعات نشرت على المحال التجارية، والأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود بكافة مدن البلاد.

وتتضمن الحملة ايضا إنتاج عدد من الأعمال التوعوية المرئية والمسموعة، وزعت على بعض القنوات الإعلامية فضلا عن إعطاء أيام علمية للفئات التي تعمل بشكل مباشر مع ملف فيروس كورونا المستجد وتعليمهم كيفية التعامل مع الملف من حيث الوقاية.