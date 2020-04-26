شعبة الإعلام الحربي: إسقاط “3” طائرات تركية مسّيرة خلال “24” الماضية

طرابلس 26 أبريل 2020 (وال)- تمكنت منصات الدفاع الجوي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، من استهداف وإسقاط “3” طائرات تركية مسيّرة خلال “24” ساعة الماضية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن طائرة تركية مُسيّرة الأولى خرجت من الكلية الجوية في مصراتة، حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية في محور بوقرين شرقي مدينة مصراتة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن الدفاعات الجويـة تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسّيرة ثانية في منطقة وادي دينار جنوب مدينة بني وليد.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن الدفاعات الجويـة تمكنت من استهداف طائرة مسّيرة في محيط قاعدة الوطية الجوية.(وال- طرابلس) ر ت

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