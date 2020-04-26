“شركة الكهرباء”: سرقة 750 متر أسلاك تقطع التيار على منازل في ماجر بزليتن

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، قيام مجموعة من اللصوص بالاعتداء على خط بوخصاب، وسرقة 750 متر من أسلاك الكهرباء بمنطقة ماجر بزليتن.

وأوضحت الشركة العامة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاعتداء على خط بوخصاب تسبب في فقد التغذية عن محولين وانقطاع التيار الكهربائي على جزء من منازل المواطنين.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت الخميس الماضي، عن صيانة دائرة الهيرة غريان رقم «2» التي تعطلت جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة الجبل الغربي خلال الفترة الماضية.

وقالت الشركة، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن أعمال الصيانة نفذها فنيوها التابعون لقسم خطوط غريان بالتنسيق مع دائرة تشغيل محطات الجبل الغربي.

وأكدت أن الدائرة ستسهم في استقرار الشبكة الكهربائية بمنطقة الجبل الغربي.