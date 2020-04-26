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مصاعب تواجه المطاحن في الشهر الفضيل

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تواجه مطاحن مدينة سبها في شهر رمضان من كل عام مشكلة غلاء قطع غيار آلات الطحن وارتفاع تكلفة الصيانة، غير أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على سعر الخدمة التي توفرها هذه المطاحن لسكان المدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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