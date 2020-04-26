مصاعب تواجه المطاحن في الشهر الفضيل

تواجه مطاحن مدينة سبها في شهر رمضان من كل عام مشكلة غلاء قطع غيار آلات الطحن وارتفاع تكلفة الصيانة، غير أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على سعر الخدمة التي توفرها هذه المطاحن لسكان المدينة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
«النهر الصناعي»: الانتهاء من صيانة عطل بصمام أدى لانقطاع وانخفاض تدفق المياه بطرابلس
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الحكومة الليبية تُجدد منح الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام المتوقفة
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
بدء أول مهمة للعملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
النهر الصناعي يعلن استبدال الصمام العاطل بموقع الشويرف.. وعودة المياه لطرابلس غدا الإثنين
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك