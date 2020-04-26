مصاعب تواجه المطاحن في الشهر الفضيل

تواجه مطاحن مدينة سبها في شهر رمضان من كل عام مشكلة غلاء قطع غيار آلات الطحن وارتفاع تكلفة الصيانة، غير أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على سعر الخدمة التي توفرها هذه المطاحن لسكان المدينة.

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