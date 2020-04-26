” الرئاسي” يطالب ” الوطني للأمراض” بعدم تداول بيانات مصابى كورونا

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، المركز الوطنى
لمكافحة الأمراض بعدم نشر أو تداول المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى المصابين بفيروس
كورونا، وذلك احتراماً لخصوصية المريض وعملاً باخلاقيات المهنة .
وأوضح الرئاسي، فى بيان له، أن البيانات المتعلقة باسم المريض أو عمله أو
سكنه تقتصر فقط على لجان الترصد والتقصى الوبائي والمختبر المرجعى التابعين للمركز
الوطني لمكافحة الأمراض .
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