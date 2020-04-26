“الخارجية الليبية”: الوفاق قرصنت دعما طبيا مقدماً من الاتحاد الأفريقي

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية ما وصفتها بـ”قرصنة” حكومة الوفاق على مساعدات إنسانية مقدمة من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لمكافحة جائحة كورونا.



وقالت الوزارة في بيان لها إن الوفاق وظفت هذه المساعدات سياسيا من أجل كسب ولاء بعض البلديات التابعة لها وإن ما خصصه الاتحاد الأفريقي لدول الاتحاد من دعم طبي مقدم من شركة “جاك ما” الصينية؛ لمواجهة وباء كورونا في أفريقيا، سلمته إلى حكومة الوفاق والتي قامت بمنع إيصالها إلى أكثر من 85 بلدية من أصل 105 بلديات في ليبيا.

ونوهت وزارة الخارجية بأن هذه المساعدات هي لأغراض إنسانية بحتة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال توظيفها سياسيا وحرمان الشعب الليبي منها، وأشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع الاتحاد الأفريقي بهذا الصدد.

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