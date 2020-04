وصول أول سفينة شحن عبر الخط الملاحي الجديد بين ليبيا وتونس

أعلن

مكتب الإعلام في وزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير المتعمدة، اليوم الأحد، عن وصول

سفينة حاويات قادمة من ميناء صفاقس التونسي وعلى متنها 134 حاوية محملة بسلع وبضائع

مختلفة مستوردة لصالح القطاع الخاص في ليبيا.

وأوضح

المكتب الإعلامي للوزارة ، فى بيان له عبر الصحفة الرسمية بموقع ” فيسبوك”

، أن الخط الملاحي الذي تم تدشينه مؤخراً جاء

نتيجة رغبة وزارتي الاقتصاد الليبية والتجارة التونسية في تعزيز التعاون الاقتصادي

.

وكانت

وزارة النقل التونسية، قد أعلنت عن إطلاق خط بحري جديد السبت, يربط بين ميناء مدينة

صفاقس التونسية وميناء العاصمة طرابلس. وأكد بيان للوزارة, أن الخط الجديد يندرج في

إطار السعي لتأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا ومن أجل دعم جهود المصدرين والناقلين

البحريين في البحث عن أسواق جديدة.

