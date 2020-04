في ذكرى إبادة الأرمن.. خارجية المؤقتة: تركيا ترتكب جريمة حرب جديدة بترهونة

قالت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، إن

الاستهداف العسكري لمدينة ترهونة من قبل قوات حكومة الوفاق غير الشرعية وبمساعدة

تركية، جريمة حرب، واستخفاف بكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحكومة التركية ترتكب الجرائم

بحق شعوب العالم بتدخلها السافر في شئونها الداخلية، مشيرة إلى أنها تجلب المرتزقة

وتهدد الأمن الليبي وتعيد ارتكاب المجازر في مدينة ترهونة

وأحيت الوزارة ذكرى الإبادة الجماعية لسكان الأرمن على يد

تركيا والذي يصادف 24 أبريل من كل عام، مشيرة إلى أن هذه الأعمال منافية لكل الشرائع

السماوية وتعد جريمة إنسانية وجب عليها الاعتراف بها وتقديم اعتذار رسمي للشعب الأرميني.

وأكدت الوزارة أن تلك الأفعال توضع للعالم اجمع مدى

عجرفة اردوغان، واستخفافه بكل القوانين والأعراف الدولية، على حد قول البيان.

