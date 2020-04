التوجيه المعنوي بالجيش تحذر من توثيق التحركات العسكرية

حذرت إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش، الأحد من توثيق

التحركات العسكرية وتصوير المواقع، موضحة أن للأمر عواقب وخيمة قد تؤدي إلى الإضرار

بالعسكريين وزملائهم نتيجة استغلالها من قبل قوات الوفاق.

ودعت الإدارة في بيان لها العسكريين بعدم نشر مايتم تصويره

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تدرك قدرة النشطاء والمدونين من المؤيدين

الجيش بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي على إيقاف مثل هذه التجاوزات؛ سواء بالإبلاغ

عنها لحجبها أو عدم تكرار نشرها.

