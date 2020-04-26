بسبب قلة الإمكانيات.. مدير أمن أجدابيا يتوسط لإثناء اللجنة الفرعية الطبية الاستشارية عن الاستقالة

بحث رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا في أجدابيا، العقيد ونيس أحمد الشكري، مع اللجنة الفرعية الطبية الاستشارية بالمدينة، أسباب تلويح أعضائها بالاستقالة.

وبحسب بيان لمديرية أمن أجدابيا، فإن اللقاء عقد مساء أمس السبت بمقر مركز الأمراض السارية (الصدرية).

فيما أكد رئيس اللجنة الفرعية الدكتور مبروك الغول، أن أسباب الاستقالة جاءت لقلة إمكانيات اللجنة وتهميشها وتقصير اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزارة الصحة بالحكومة الموقتة بعدم دعم اللجنة الاستشارية الطبية الفرعية أجدابيا.

ولفت العقيد الشكري إلى أن مدينة أجدابيا تحظى باهتمام خاص من كل وزارات ومؤسسات وإدارات وهيئات وأجهزة الدولة، مؤكدا أنه يتفهم موقف بعض أعضاء اللجنة الفرعية، لحرصهم علي المدينة وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا الوباء، «ولكن يجب ألا تكون مطالباتنا بأي إمكانيات، من اللجنة العليا أو اللجنة الاستشارية العليا عن طريق الاحتجاجات والاعتصامات أو إعلان الاستقالة».

وشدد الشكري على أن الإمكانيات المطلوبة ستصل بوقتها وعبر القنوات الرسمية، «فقط هي مسألة وقت وإمكانيات فحسب».

في سياق متصل ناقش الشكري مع اللجنة الاستشارية آخر المستجدات والتجهيزات للعائلات العالقة وكيفية استقبالهم وتسكينهم في فندق أجدابيا، حيث تم إعطاء إشارة الجاهزية التامة للبدء في استقبال العالقين خارج البلاد.

وفي النهاية أكد الشكري احترام مطالب اللجنة الاستشارية الفرعية، ووعدهم بمخاطبة الجهات الرسمية وتوفير الإمكانيات للجنة خاصة والمدينة عامة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا