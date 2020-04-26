اقتراب دبلوماسي موريتاني من رئاسة البعثة الأممية في ليبيا

تقرير 218

في وقت ما يزال منصب رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا شاغرا بعد استقالة المبعوث السابق غسان سلامة ورفض الدبلوماسي الجزائري رمطان العمامرة المهمة أشار موقع “أفريكا أنتليجنس” إلى أن وزير الشؤون الخارجية الموريتاني الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أبرز المرشحين لتولي المهمة على رأس قائمة طويلة جدا من المرشحين المحتملين.

وقال الموقع الفرنسي الاستخباراتي إن المفاوضات الرامية إلى إيجاد رئيس للبعثة الأممية في ليبيا خلفا لغسان سلامة وصلت إلى المرحلة النهائية.

ويبدو الموقف الدولي من اختيار شخصية خلفا لسلامة متباينا ولم تصل الدول الغربية إلى اسم وسط يتفق عليه في حين وبحسب الموقع فإن المرشح الأكثر حظا بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو الموريتاني ولد الشيخ أحمد الذي كان مبعوثا إلى اليمن وتولى مهمة الممثل الخاص المساعد للأمين العام والمنسق المقيم والإنساني لبعثة الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار في ليبيا عام 2014 وتولى عدة مهام أممية في أكثر من بلد.

ومع ذلك ما تزال الأمريكية ستيفاني وليامز رئيسة للبعثة بالإنابة وثمة توقعات تشير إلى قربها أيضا من تولي المهام بشكل رسمي. ويذكر أن دولا عدة طالبت مجلس الأمن بضرورة تعيين بديل عن سلامة آخرها وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي دعا إلى أن يكون هذا المبعوث من دول جوار ليبيا المغاربية.

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