اللجنة الاستشارية تحذر من نشر المعلومات الشخصية الخاصة بمرضى كورونا

أرسل رئيس اللجنة العلمية الاستشارية خليفة البكوش رسالة توصية لمدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، بشأن عدم السماح بنشر المعلومات الشخصية المتعلقة بمرضى فيروس كورونا المستجد.

وجاء في نص الرسالة، “احتراما لخصوصة المريض وعملا بأخلاقيات المهنة لا يسمح بنشر أو تداول أو مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بمريض فيروس كورونا، لأي جهة سواء كانت هذه المعلومات تتعلق باسمه أو مكان عمله أو مقر سكنه وتقتصر هذه المعلومات على لجان الترصد والتقصي الوبائي والمختبر المرجعي التابعين للمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.