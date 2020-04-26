مالطا تقبض على 5 أشخاص بتهمة المتاجرة بالأسلحة في ليبيا 

ألقت السلطات المالطية القبض على 5 أشخاص بتهمة المتاجرة في الأسلحة إلى ليبيا وخرق القرارات الأوروبية بحظر توريد السلاح إليها.

المقبوض عليهم وبحسب صحيفة التايمز أوف مالطا متهمون باستخدام مركبين مطاطيين نوع RHIBs تابعين لشركة ستاندرد تشارترز، وهي شركة تأجير سفن مقرها فاليتا، وتشكل جزءا من شبكة من الشركات تحت مظلة “Unified Global Services Group” المملوكة لأحد المتهمين.

ودخل المركبين المياه الإقليمية الليبية قرب ميناء الزويتينة في أغسطس الماضي دون إذن السلطات المالطية ما أثار شكوكا حول استخدامهم لتهريب أشخاص خلسة إلى داخل البلاد وخارجها، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق بالخصوص بعد أن أفادت مواقع إخبارية ليبية بتبعية القارب إلى القوات المسلحة المالطية وربما كان قد تم استخدامه لنقل “قوات خاصة أو فرق مخابرات” إلى المنطقة.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في فاليتا في بيان لها إن التحقيق يبحث أيضا في احتمال غسل أموال فيما تم الحجز على المعلومات المالية للمتهمين، بالإضافة إلى خطابات الإنابة المرسلة إلى السلطات القضائية الخارجية. كما أوضحت الشرطة أن المحاكم أصدرت أيضا طلبا بتجميد أصول مرتبطين بالقضية وما تزال تحقيقات الشرطة جارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية