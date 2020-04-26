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الكافالي: مقترح عقيلة صالح بداية تقسيم ليبيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى أحد أعيان ووجهاء الزنتان محي الدين الكافالي، مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن تشكيل المجلس الرئاسي، بأنه بداية تقسيم ليبيا.

وقال الكافالي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “لكل الشعب الليبي وأنا من مناصرى الجيش العربى الليبي أرى أن ما اقترحه عقيله صالح فى ظل غياب مجلس النواب المتشظى بين أعضاء مقاطعين، وأعضاء فى برلمان موازى، وما تبقى له من أعضاء لا يتجاوز عددهم الثلاثون عضو-إضافة إلى أن اقتراحه مخالف لدستور المملكة سنة 1963م- لا يمثلنى، ولا يمثل أى ليبي حر تهمه وحدة ليبيا لأن اقتراحه بداية تقسيم ليبيا للأسف، وعليه أن يرحل هو وكل أعضاء ما يسمى بمجلس النواب جميعا، وما يسمى المجلس الرئاسى لأنهم سبب خراب الوطن، ويجب عليهم لحفظ ماء وجوههم أن يغادروا المشهد السياسى وبلا رجعه، ويتركوا الشعب يقرر مصيره لاختيار الدولة وشكل إدارتها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • To all African countries please think logically and would like to bring to your attention that the National Accord Government has killed many innocent Africans and dealt badly with many others. WE NEED TO GET THE RECOGNITION WITHDRAWAL SO THAT WE CAN GET RID OFF THIS FAKE GOVERNMENT ASAP PLEASE

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