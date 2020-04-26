الكافالي: مقترح عقيلة صالح بداية تقسيم ليبيا

رأى أحد أعيان ووجهاء الزنتان محي الدين الكافالي، مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن تشكيل المجلس الرئاسي، بأنه بداية تقسيم ليبيا.

وقال الكافالي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “لكل الشعب الليبي وأنا من مناصرى الجيش العربى الليبي أرى أن ما اقترحه عقيله صالح فى ظل غياب مجلس النواب المتشظى بين أعضاء مقاطعين، وأعضاء فى برلمان موازى، وما تبقى له من أعضاء لا يتجاوز عددهم الثلاثون عضو-إضافة إلى أن اقتراحه مخالف لدستور المملكة سنة 1963م- لا يمثلنى، ولا يمثل أى ليبي حر تهمه وحدة ليبيا لأن اقتراحه بداية تقسيم ليبيا للأسف، وعليه أن يرحل هو وكل أعضاء ما يسمى بمجلس النواب جميعا، وما يسمى المجلس الرئاسى لأنهم سبب خراب الوطن، ويجب عليهم لحفظ ماء وجوههم أن يغادروا المشهد السياسى وبلا رجعه، ويتركوا الشعب يقرر مصيره لاختيار الدولة وشكل إدارتها”.