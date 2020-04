تركيا تطالب الفرق الموالية لها بإرسال جميع مرتزقتها إلى ليبيا

فرضت

تركيا على فرقة ” سلطان مراد ” السورية، إرسال جميع عناصرها إلى ليبيا

على دفعات، فيما هددت ميليشيا ” فيلق الرحمن ” بقطع التمويل حال عدم

تجهيز قائمة بالمرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا . حسبما كشفت مصادر صحفية سورية .

وأوضحت

المصادر، أن هناك استنفاراً للميليشيات في مدينة عفرين السورية ، مبينة أن هذه

الفرق تعد من أكبر المليشيات المسلحة في عفرين، حيث يقدر أعدادها بآلاف، وتتبع

للنظام التركى مباشرة .

وأضافت

المصادر، أن متزعم ميليشيا ” لواء السلطان سليمان ” المدعو ” محمد الجاسم

أبو عمشة” ، قد وصل الى المدينة قادماً

من ليبيا، في زيارة تهدف لتجهيز أعداد أخرى من المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا .

