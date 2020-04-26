تركيا تطالب الفرق الموالية لها بإرسال جميع مرتزقتها إلى ليبيا

فرضت
تركيا على فرقة ” سلطان مراد ” السورية، إرسال جميع عناصرها إلى ليبيا
على دفعات، فيما هددت ميليشيا ” فيلق الرحمن ” بقطع التمويل حال عدم
تجهيز قائمة بالمرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا . حسبما كشفت مصادر صحفية سورية .
وأوضحت
المصادر، أن هناك استنفاراً للميليشيات في مدينة عفرين السورية ، مبينة أن هذه
الفرق تعد من أكبر المليشيات المسلحة في عفرين، حيث يقدر أعدادها بآلاف، وتتبع
للنظام التركى مباشرة .
وأضافت
المصادر، أن متزعم ميليشيا ” لواء السلطان سليمان ” المدعو ” محمد الجاسم
أبو عمشة” ، قد وصل الى المدينة قادماً
من ليبيا، في زيارة تهدف لتجهيز أعداد أخرى من المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا .
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