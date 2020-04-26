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تركيا تطالب الفرق الموالية لها بإرسال جميع مرتزقتها إلى ليبيا

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

فرضت
تركيا على فرقة ” سلطان مراد ” السورية، إرسال جميع عناصرها إلى ليبيا
على دفعات، فيما هددت ميليشيا ” فيلق الرحمن ” بقطع التمويل حال عدم
تجهيز قائمة بالمرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا . حسبما كشفت مصادر صحفية سورية .

وأوضحت
المصادر، أن هناك استنفاراً للميليشيات في مدينة عفرين السورية ، مبينة أن هذه
الفرق تعد من أكبر المليشيات المسلحة في عفرين، حيث يقدر أعدادها بآلاف، وتتبع
للنظام التركى مباشرة .

وأضافت
المصادر، أن متزعم ميليشيا ” لواء السلطان سليمان ” المدعو ” محمد الجاسم
أبو عمشة” ، قد وصل الى المدينة  قادماً
من ليبيا، في زيارة تهدف لتجهيز أعداد أخرى من المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا .

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  • To all African countries please think logically and would like to bring to your attention that the National Accord Government has killed many innocent Africans and dealt badly with many others. WE NEED TO GET THE RECOGNITION WITHDRAWAL SO THAT WE CAN GET RID OFF THIS FAKE GOVERNMENT ASAP PLEASE

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