تعليم الوفاق تبحث المعايير الخاصة بالمركز الوطني للمناهج

عقدت اللجنة الاستشارية للمركز الليبي لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية، اليوم الأحد، اجتماعها الاول وذلك لإعداد المعايير الخاصة بالعملية التعليمية.

وأوضح المكتب الإعلامي التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أن الاجتماع الذي حضره مدير عام المركز “محمد العتوق” خصص مناقشة المعايير التي تختص بالوظائف الخاصة بالعملية التعليمية منها المعلم، المفتش التربوي، مدير المدرسة، مراقب التعليم (مدير منطقة تعليمية بالبلديات).

كما تناول الإجتماع المعايير الخاصة بالمركز الوطني للمناهج، والمعايير الخاصة بالمركز الوطني لتدريب المعلمين والمركز الوطني للامتحانات.

وقال مدير عام المركز ، “اللجنة تدارست العديد من المواضيع والقضايا التي يتطلبها جودة التعليم والتعلم في كل المؤسسات التعليمية في ليبيا، لاسيما شرح وتوضيح أهداف اللجنة وفق قرار السيد وزير التعليم رقم (157) لسنة 2020، والذي يهدف لتجويد التعليم وتحسين مخرجاتها”.