ترشيح ولد الشيخ أحمد لتولي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي الاستخباراتي،

الأحد، عن ترشيح وزير الشؤون الخارجية الموريتاني الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتولي

منصب رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأكد الموقع في تقرير له أن ولد الشيخ أحمد يعد المرشح الأوفر

حظا لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .

الجدير بالذكر أن ولد الشيخ أحمد كان مبعوثا إلى اليمن وتولى

مهمة الممثل الخاص المساعد للأمين العام والمنسق المقيم والإنساني لبعثة الأمم المتحدة

لإعادة الاستقرار في ليبيا عام 2014 وتولى عدة مهام أممية في أكثر من بلد.

الجدير بالذكر أن دولا عدة طالبت مجلس الأمن بضرورة

تعيين بديل عن سلامة آخرها وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي دعا إلى أن يكون هذا

المبعوث من دول جوار ليبيا المغاربي

