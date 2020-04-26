“النجار”: جاهزية غرف العزل المخصصة للحالات المصابة بفيروس كورونا بلغت 85%

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، جاهزية غرف العزل المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بنسبة بلغت 85%.

وأشار “النجار” خلال بيان صدر من المركز الوطني على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الأحد، إلى جاهزية مستشفى العيون لاستقبال حالات كورونا، موضحا أن المستشفى مجهز لاستقبال المرضى بسعة 70 سريرا منهم 30 غرف عناية مجهزة بأدق الإمكانيات.

وشدد “النجار” على أن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد، مؤكدا على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن تصريحات مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، جاءت عقب زيارة قامت بها اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا لغرف العزل المخصصة لاستقبال مرضى كورونا في كل من (معيتيقة- مستشفى العيون- سفينة بن عوف)، رافقته فيها عدسة مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الأحد، خلو 162 عينة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم (49)، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني، استلم عدد (162) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز الوطني، أنه بعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وبذلك يظل إجمالي الإصابات المسجلة 61 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وحالتا وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد.