خارجية الحكومة الليبية تدعو العالم للاعتراف بإبادة تركيا للأرمن

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية،الإبادة التركية التي قامت بها تركيا للشعب الأرميني.

وقالت الوزارة فى بيان لها، نستذكر الإبادة الجماعية لسكان الأرمن على يد تركيا والذي يصادف 24 من شهر إبريل من كل عام تحي دولة ليبيا هذه الذكرى تنفيذا لقرار الحكومة رقم 238لنة 2019 والتي أقرت هذا اليوم كيوم وطني لإحيائه.

وتابعت، إن ما قامت به تركيا من أعمال إجرامية بحق شعب الأرمن من الحرق والقتل العمد والترحيل القسري وغيرها من الأعمال الإجرامية المنافية لكل الشرائع الماوية يعد جريمة إنسانية وجب الاعتراف بها وتقديم اعتذار رسمي للشعب الأرميني وتعويضه عما سبببته هذه المجازر من ألام لن تنسى من ذاكرة الأرمن والعالم جميعا وإذ نستنكر هذه الجريمة الخالية من أي وجه إنساني ندعوا مجددا دول العالم الاعتراف بهذه الجريمة النكراء .

واستطردت ، وها هي الحكومة التركية اليوم فى حلتها الجديدة ترتكتب الجرائم بحق شعوب العالم بتدخلها السافر فى شؤوونها الداخلية ولعل ما قامت به من قصف لمدينة ترهونة بالصواريخ والطائرات امسيرة وقتل الأطفال والشيوخ والنساء وتدمير القوافل الإنسانية والمساعدات الطبية وصهاريج الوقود وجلب المرتزقة ودعم الإرهابيين يعد جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم الأتراك بحق الشعوب وتؤكد للعالم أجمع مدى عجرفه أردوغان واستخفافه بكل القوانين والأعراف الدولية.