المجعي: العائلات أصبحت تخرج من ترهونة تحمل الرايات البيضاء.. وقاعدة الوطية بات دخولها مسألة وقت

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي “بركان الغضب” مصطفى المجعي إن عملية “عاصفة السلام” (العملية العسكرية المشتركة بين الوفاق وتركيا) هي مرحلة من مراحل “عملية بركان الغضب” كان يجب أن تنطلق بعد أن “عربدت قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) مستغلة الهدنة المعلنة لإرسال أطنان من الذخائر والعتاد العسكري النوعي، ولم تلتفت إلى دعوات وقف إطلاق النار حسب قوله.

المجعي أشار في تصريح لموقع “عربي 21” القطري إلى أن “عاصفة السلام” إنطلقت باقتحام قاعدة الوطية الجوية التي تبعد حوالي 150 كم جنوب غرب طرابلس والتي كانت شريان الحياة لمن وصفهم بـ” ميليشيات حفتر والمرتزقة” ومثلت مصدر إمداد مهم لهم حيث قامت قوات الوفاق بتمشيط القاعدة ودمرت دفاعاتها الجوية ومخازن الذخيرة والوقود بها وقبضت على عدد من كوادرها الليبيين والأجانب حسب زعمه.

وعن المرحلة الثانية قال: “اتبعت قواتنا استراتيجية قطع الإمدادات البرية واستهداف الأرتال القادمة، وخنقت بذلك الميليشيات المتمركزة في جنوب العاصمة طرابلس وفي ترهونة” حسب قوله.

وأضاف المجعي زاعماً :” استشعرت ميليشيات حفتر الخطر وحاولت إنقاذ الموقف وتشتيت قوات بركان الغضب فشنت هجوم مباغت على بلدة أبوقرين غربي سرت مهد له طيران أجنبي ثم تقدمت قوة من مرتزقة حركة العدل والمساواة السودانية يصاحبهم طيران عمودي، وحققوا تقدما سهلا في الساعات الأولى أمام انسحاب قواتنا المحسوب، واستعجلوا الاحتفال بالنصر وبث الصور من هناك، قبل أن تشرع قواتنا في هجوم مضاد”.

وفي السياق ذاته تابع: “استهدفت قواتنا غرفة عملياتهم الرئيسية ودمرتها وقتلت ضباطها بمن فيهم آمر المنطقة ومساعده (سالم درياق، ومساعده القذافي الصداعي)، وأسقطت طائرة عمودية، ثم باشرت في مطاردة المرتزقة والمسلحين الآخرين، وغنمت آلياتهم وألقت القبض على العشرات منهم، فيما اختبأ عدد منهم في المنازل المجاورة حتى قبض عليهم في عمليات التمشيط، وكانت هزيمة مذلة أخرى لهم”.

وحول اقتحامهم لمدن الساحل كشف المجعي أن مسلحي الوفاق تقدموا صوب الساحل بالتزامن مع تحرك عدة قواعد سرية غير مكشوفة داخل المدن ذاتها حيث استغلت الحاضنة الاجتماعية وبسطت سيطرتها على مساحة تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.

وشدد على أن السيطرة على المدن الست خطوة مهمة حيث كشفت قاعدة الوطية من نواحيها الأربع وبات دخولها والسيطرة عليها مسألة وقت حسب زعمه .

وإستطرد مزاعمه قائلاً :” لم تتوقف “عاصفة السلام” عند هذه الخطوة بل بادرت قواتنا إلى تنفيذ هجوم من سبعة محاور على مدينة ترهونة المختطفة من قبل عصابة الكانيات وعصابات فاغنر الموالية لحفتر، وتمكنت في يوم واحد من السيطرة على أكثر من 60% من المدينة التي تبعد جنوب العاصمة مسافة 70 كليومترا تقريبا، كانت الطريق مفتوحة إلى وسط المدينة إلا أن حسابات رأتها غرفة عملياتنا (ليست عسكرية) أوقفت الهجوم مؤقتاً إذ أن العائلات ما زالت تخرج رافعة الأعلام البيضاء، ويبدو أن هناك أملا لدخول المدينة بأقل الأضرار”.

كما شدد على أن مسلحي الوفاق حال مواصلتهم للقتال لن يستغرق الدخول لوسط ترهونة ما استغرقه دخول المدن الساحلية التي التي سبقتها وستبسط الدولة سلطانها فيها في مدة وجيزة وتفعّل فيها مديريات الأمن ويعود المهجرون والنازحون إلى بيوتهم ويأمن الناس على حياتهم ومعاشهم حسب زعمه.

وختم المجعي حديثه معبراً أن “السيطرة على ترهونة والوطية سيقطع دابر حفتر وداعميه من المنطقة الغربية وستسعى الدولة لإيصال الخدمة لكل المواطنين غرباً وجنوباً خاصة بعدما عانوا الأمرين من هذه الحرب، هناك مراحل أخرى لعملية عاصفة السلام سيعلن عنها قريبا بهدف استعادة السلم الأهلي وبسط الدولة سلطانها على كل شبر من ليبيا”.

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