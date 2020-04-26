بلدية طبرق توفر فندقاً رابعاً لاستقبال العالقين القادمين من مصر

أعلنت بلدية طبرق عن توفير فندق رابع لاستقبال المواطنين العالقين القادمين من مصر، للدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين.

وبحسب بيان للمجلس البلدي طبرق اليوم، فإن صاحب فندق أكاكوس وسط المدينة وضع الفندق تحت تصرف البلدية، وفق الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين القادمين من مصر.

وقام عضو المجلس التسييري هاشم إمصادف، بزيارة تفقدية للفندق، فيما ستتكفل مديرية الأمن بحمايته، وفق البيان.

اليوم.. بلدية طبرق تبدأ استقبال المواطنين العالقين في مصر عبر منفذ امساعد البري

وأمس السبت، أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بدء استقبال المواطنين العالقين في مصر، عبر منفذ امساعد البري.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، سيتم وضع مواطني مدينة طبرق في فنادق «دار السلام» و«باب طبرق» و«زين»، بينما مواطنا بلديتي امساعد وبئر الأشهب في فنادق «الجمل» وإستراحة «الطرق السريعة».

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