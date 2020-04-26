مكافحة الأمراض: ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد.

وشدد النجار، على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا، كما أكد النجار، أن جاهزية غرف العزل المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بلغت 85%.

وأشار النجار إلى جاهزية مستشفى العيون لاستقبال حالات كورونا كمثال قائلا “إن المستشفى مجهز لاستقبال المرضى بسعة 70 سريرا منهم 30 غرف عناية مجهزة بأدق الإمكانيات”.