مجلس أعيان قبيلة المجابرة بجالو يعلن تفويضه للمشير حفتر لتحرير ليبيا من الإرهاب وبناء دولة قانون

أعلن مجلس أعيان قبيلة المجابرة بجالو، تفويض القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر لقيادة البلاد حتى يتم تحرير الوطن وبناء دولة القانون والمؤسسات.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس أعيان المجابرة بجالو، اليوم الأحد، أوضح فيه أن ليبيا تتعرض للتآمر من عملاء بالداخل والخارج تدفع الوطن للارتهان لقوى الشر والاستعمار التركي البغيض وتجلي ذلك بمؤامرات حكومة الصخيرات وما يسمى بمجلس الدولة وتآمرهم ضد إرادة الشعب الليبي وقيامهم بتوقيع اتفاقيات لا سند قانوني لها وتتجه إلى الخيانة العظمى.

وأكد البيان أن ما يتعرض له الجيش الوطني من الغزو التركي يعتبر جرائم حرب واعتداء واحتلال مباشر بمساندة عملاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي والإخوان المسلمين.

وطالب البيان، القوات المسلحة بالعمل على محاربة ما تبقى من براثن الإرهاب، مؤكدا أنه لا اعتراف إلا بالقوات المسلحة العربية الليبية ووزارة الداخلية لحفظ الأمن والأمان.

وطالب البيان بإنهاء جميع الأجسام السياسية الجاثمة على صدور الليبيين والتي انتهت مدتها وصلاحيتها القانونية.