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النجار : مستعدون لمواجهة فيروس كورونا بنسبة 85%

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الأحد، جاهزية غرف العزل
المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بنسبة 85% .

وأوضح
بدرالدين، فى بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”
فيسبوك”، أن مستشفى العيون على سبيل المثال مجهزة لاستقبال المرضى بسعة 70 سريرا
منهم 30 غرف عناية مركزة  .

جاء
ذلك عقب الزيارة التى قامت بها اللجنة العليا لمجابهة كورونا لغرف العزل المخصصة لاستقبال
مرضى كورونا في كل من ( معيتيقة, مستشفى العيون, سفينة بن عوف) .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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