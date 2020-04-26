النجار : مستعدون لمواجهة فيروس كورونا بنسبة 85%

أكد
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الأحد، جاهزية غرف العزل
المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بنسبة 85% .
وأوضح
بدرالدين، فى بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”
فيسبوك”، أن مستشفى العيون على سبيل المثال مجهزة لاستقبال المرضى بسعة 70 سريرا
منهم 30 غرف عناية مركزة .
جاء
ذلك عقب الزيارة التى قامت بها اللجنة العليا لمجابهة كورونا لغرف العزل المخصصة لاستقبال
مرضى كورونا في كل من ( معيتيقة, مستشفى العيون, سفينة بن عوف) .
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