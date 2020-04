النجار : مستعدون لمواجهة فيروس كورونا بنسبة 85%

أكد

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الأحد، جاهزية غرف العزل

المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بنسبة 85% .

وأوضح

بدرالدين، فى بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك”، أن مستشفى العيون على سبيل المثال مجهزة لاستقبال المرضى بسعة 70 سريرا

منهم 30 غرف عناية مركزة .

جاء

ذلك عقب الزيارة التى قامت بها اللجنة العليا لمجابهة كورونا لغرف العزل المخصصة لاستقبال

مرضى كورونا في كل من ( معيتيقة, مستشفى العيون, سفينة بن عوف) .

