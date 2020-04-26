مجلس قبائل الصيعان يطالب بتفويض سيف الإسلام القذافي لقيادة البلاد

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل الصيعان، أن حل الأزمة الليبية لا يكون إلا داخليا بعيدا عن وجهة نظر العدو الخارجي الذي كان سببا في خراب ودمار البلاد .

وقال المجلس في بيانا أصدره أمس السبت، إن استمرار الوضع الراهن واستفحال ماوصفه بـ “المليشيات المسلحة المسيطرة” على مفاصل الدولة يزيد كل يوم من عمق الأزمة الليبية .

وطالب مجلس قبائل الصيعان في بيانه الذي تحصلت بوابة افريقيا على نسخة منه بتحقيق رغبة الشعب الليبي بتفويض الدكتور سيف الإسلام القذافي بقيادة العملية السياسية في البلاد، وإنهاء حالة الاحتراب الداخلي وإعادة الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمع الليبي.