أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 22 حالة

مصابة بالحصبة والحصبة الألمانية خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وأوضح المركز الوطني، اليوم، في تدوينه له على موقع التواصل

الإجتماعي فيس بوك، أنه تم تسجيل 89 حالة يشتبه إصابتهم بالحصبة والحصبة الألمانية،

مؤكدا عدم وجود وفيات بين المصابين.

