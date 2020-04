قال

المحلل السياسي الليبي والمستشار السياسي السابق لحفتر، محمد بويصير، الأحد، إن حفتر فشل في اجتياح طرابلس

رغم الإمكانيات المتوفرة لديه، واصفاً إياه بأنه ظاهرة في طريقها إلى الهزيمة والخروج

من المشهد غير مأسوف عليه… على حد قوله .

وأضاف

بويصير، فى تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك” ، أن هناك عدة عوامل عرقلت تقدم حفتر أهمها قدراته القيادية المتواضعة،

ودخول مصراته إلى المعركة في مواجهته، مبيناً أن تركيا تدعم قوات الوفاق بالاسلحة

والمرتزقة والطائرات المسيرة.. على حد تعبيره .

The post بويصير : حفتر ظاهرة ستختفي قريبا وسيخرج من المشهد غير مأسوف عليه appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24