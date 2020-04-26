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بويصير : حفتر ظاهرة ستختفي قريبا وسيخرج من المشهد غير مأسوف عليه

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال
المحلل السياسي الليبي والمستشار السياسي السابق لحفتر،  محمد بويصير، الأحد، إن حفتر فشل في اجتياح طرابلس
رغم الإمكانيات المتوفرة لديه، واصفاً إياه بأنه ظاهرة في طريقها إلى الهزيمة والخروج
من المشهد غير مأسوف عليه… على حد قوله .

وأضاف
بويصير، فى تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”
فيسبوك” ، أن هناك عدة عوامل عرقلت تقدم حفتر أهمها قدراته القيادية المتواضعة،
ودخول مصراته إلى المعركة في مواجهته، مبيناً أن تركيا تدعم قوات الوفاق بالاسلحة
والمرتزقة والطائرات المسيرة.. على حد تعبيره .

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تعليقات

  • مثل اى اخوانى متخلف عايش فى اوهام وينكر الواقع الواضح وضوح الشمس فكما يرى الجميع فى ليبيا ان الشعب يختار واحد من اثنين اما المشير خليفة حفتر واو سيف الاسلام القذافى وكلاهما فى اتجاه واحد داعم للسيادة الوطنية ورفض الخيانة والعمالة وسيطر البلد من الخوان اما المتغطى باردوغان فهو عريان بدليل واضح وضوح الشمس فى مصر والسودان اين من دعمهم من الخوان فى خبر كان بعد ان توهم الاخوان ان المشير عبدالفتاح السيسى لن يستمر اسبوع واحد فى السلطة والنيجة واضحة انهم استمر اكثر من ست سنوات ومرشد عام الخوان الذى لم يقدر عليه من قبل احد استطاع القصير المكير يابوصوير يابمخ صراصير ان بجعله حقير وكذلك فى ليبيا مشير قادر على سحق خوان ليبيا الصراصير

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  • حتي وان خرج وهذا مستبعد ولكنه حتي وان خرج فسيظل رمز داخل برقه يعيش داخلها وليس طريد خارجها مثل خروجك انت من مجتمع برقه وعاداتها واستبدلت عاداتها بعادات مجتمع اصدقاء الكلاب واتحفتنا بصور لك تتوسط اصدقاءك من الكلاب

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  • كلام متوقع من البويصير فهو هارب من ليبيا وعايش مع الكفار ومتجنس بجنسيتهم ويدعمون فى الصهاينة ومحتلين فلسطين العرببة فلا بأس أن يزكي بويصير أسياده ويحارب ابناء وطنه ويزرع بدور الفتنة ويخون بلده الأم التي درس بها جميع مراحل الدراسة مجانا تم يهرب منها ويخدم الكفار فتبا على هذا الشخص وأمثاله الكثيرين وقد اقتصى الله من بعضهم اليومين الماضيين وعقبال البقية منهم لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل .

    ط

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