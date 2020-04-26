النهر الصناعي: عودة المياه لطرابلس وضواحيها غدا الاثنين

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، استكمال أعمال استبدال الصمام العاطل وبدء زيادة معدل تدفق المياه، حيث ومن المتوقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية يوم الغد الإثنين الموافق 2020/04/27م.

وأكدت إدارة المنظومة، حرصها على استمرار تدفق المياه إلى أغلب المدن بالمنطقة الغربية، قائلة “إنها تسعى جهادة إلى كل الخيارات والحلول المتاحة لهذه الغاية في ظل ظروف أمنية سيئة، وصراعات مسلحة، وإعتداءات مستمرة كانت لها الدور الرئيسي في انقطاع المياه عن المدن وتوقف أعمال الصيانة المجدولة للمضخات الغاطسة بالآبار، وصمامات التحكم بالتدفق لتشكل عجز بالإمداد المائي وتهالك بالصمامات مما أربك سير العمليات التشغيلية وجعلها في وضع حرج جداً”.