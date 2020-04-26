النهر الصناعي يعلن استبدال الصمام العاطل بموقع الشويرف.. وعودة المياه لطرابلس غدا الإثنين

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، استكمال أعمال استبدال الصمام العاطل بشكل مفاجئ منذ 23 أبريل الحالي، بموقع الشويرف.

وبحسب بيان للجهاز، اليوم الأحد، فإن استبدال الصمام كان حرصاً على سلامة محطة التحكم بالتدفق من أعطال جسيمة يصعب صيانتها، لافتا إلى خفض معدل تدفق المياه إلى (50%)، حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بأعمالها.

وأوضح الجهاز أنه لولا كثرة التوصيلات غير القانونية على طول المسار الشرقي بباقي المدن، لكانت نسبة هذا التدفق تكفي نصف احتياج مدينة طرابلس من المياه.

وتوقع الجهاز عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية غد الإثنين.

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