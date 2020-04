قال موقع الرادارات الإيطالي” “Itamilradar،الأحد، إن طائرة

فيرتشايلد دورنير قامت اليوم بمهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا، مشيرا إلى

أنها كانت أول مهمة للعملية إيريني الأوروبية لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه

مجلس الأمن الدولي على ليبيا.

وأوضح الموقع أن الطائرة هبطت مرة أخرى في قاعدة سيغونيلا الجوية فى جزيرة صقلية الإيطالية بعد

انتهاء دوريتها فوق البحر المتوسط، موضحا أن الهدف الرئيسي

من عملية إيريني هو دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا،

وهي تفعل ذلك باستخدام الوسائل البحرية والجوية.

وتابع الموقع أن العملية ستراقب منع صادرات النفط غير المشروعة

من ليبيا، وبناء القدرات والتدريب لخفر السواحل الليبي والبحرية، ودعم مكافحة شبكات

تهريب البشر والاتجار بهم.

The post بدء أول مهمة للعملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24