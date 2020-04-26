«النهر الصناعي»: الانتهاء من صيانة عطل بصمام أدى لانقطاع وانخفاض ‏تدفق المياه بطرابلس 

أعلن جهاز النهر الصناعي «منظومة الحساونة-سهل الجفارة» الإنتهاء من أعمال استبدال الصمام المعطل بشكل مفاجئ يوم الخميس الماضي، وباشرت فرق التشغيل زيادة معدل التدفق ومن المتوقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية يوم الغد الإثنين.

وأكد جهاز النهر الصناعي، في بيان، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أن أعمال الصيانة تمت بجهود الكوادر الفنية بموقع الشويرف وإدارة المنطقة الجنوبية بالمنظومة، الذين قاموا باستبدال الصمام حرصاً على سلامة محطة التحكم وخوفًا من وقوع أعطال جسيمة يصعب صيانتها.

وتابع؛ البيان أنه تم خفض معدل تدفق المياه إلى (50%) حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بأعمالها، مشددًا على أنه “لولا كثرة التوصيلات غير القانونية على طول المسار الشرقي بباقي المدن لكانت نسبة هذا التدفق تكفي نصف احتياج مدينة طرابلس من المياه”.

وأوضح البيان، أن إدارة المنظومة وكافة الكوادر الفنية حريصة على استمرار تدفق المياه إلى أغلب المدن بالمنطقة الغربية، وتسعى إلى كل الخيارات والحلول المتاحة لهذه الغاية في ظل ظروف أمنية سيئة وصراعات مسلحة واعتداءات مستمرة كانت لها الدور الرئيسي في انقطاع المياه عن المدن وتوقف أعمال الصيانة المجدولة للمضخات الغاطسة بالآبار وصمامات التحكم بالتدفق لتشكل عجز بالإمداد المائي وتهالك بالصمامات مما أربك سير العمليات التشغيلية وجعلها في وضع حرج جداً.



