غداً … عودة تدفق المياه إلى طرابلس والمناطق المجاورة

أكد
جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة، الأحد، عودة تدفق المياه إلى مدينة
طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية يوم غداً الاثنين، وذلك بعد الأنتهاء من أعمال
الصيانة بمحطة الشويرف .
وأوضح
الجهاز، فى بيان له عبر الصفة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك
” ، أن فرق الصيانة بموقع الشويرف قامت بإستبدال الصمام العاطل بشكل مفاجئ يوم الخميس الماضي،
والذى تسبب فى خفض معدل تدفق المياه (50%) ، فضلا عن كثرة التوصيلات الغير قانونية
على طول المسار الشرقي بباقي المدن، مؤكدا أن إدارة المنظومة تواصل عملها لاستمرار
تدفق المياه إلى أغلب المدن بالمنطقة الغربية رغم الظروف الأمنية السيئة .
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