” الرقابة على الأغذية والأدوية” يحذر من أدوية منتهية الصلاحية بمستشفيات طرابلس

حذر

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الأحد، من وجود أدوية منتهية الصلاحية في عدد من

المستشفيات والمراكز الصحية .

وأوضح

المركز، في بيان له، أنه خلال جولات مفتشي مركز الرقابة على عدد من المستشفيات العامة

والمستوصفات بمناطق وبلديات طرابلس الكبرى لوحظ تكدس أدوية بكميات كبيرة منتهية الصلاحية،

داعيا جهات الاختصاص بالعمل على إتلاف هذه الأدوية حفاظا على صحة المواطن .

