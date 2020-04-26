وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر إلى بلدية طبرق

أكد مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، عبدالمنعم أسويكر، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر فجر اليوم الأحد.

وبحسب أسويكر، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، دخل الليبيون العالقون إلى أرض الوطن بسلام وتم تسكينهم في أربعة فنادق، بجهود اللجنتين الرئيسية والاستشارية طبرق لمكافحة وباء كورونا.

وأضاف أسويكر أن 35 حافلةً استأجرتها لجنة مكافحة كورونا طبرق لنقل المواطنين من منفذ إمساعد الحدودي وإيصالهم إلى مقرات الحجر الصحي المحددة داخل بلدية طبرق.

بلدية طبرق توفر فندقا رابعا لاستقبال العالقين القادمين من مصر

وتابع أن من بين الـ400 شخص كان هناك حالة تعاني من فشل كلوي، استلمها عضو اللجنة الطبية مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، ووفرت لها العناية الطبية اللازمة لتخضع للحجر الصحي على مدار الـ14 يوماً القادمة.

يذكر أن اللجنتين الرئيسية – والفرعية ببلدية طبرق حددت مقرا للحجر الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتولى متابعتها المركز الوطني لمكافحة الأمراض طبرق.

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