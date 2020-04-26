الكفرة تشرع في تنظيم المحال التجارية

أهاب رئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة الكفرة عبد الكريم بومريز، بكافة أصحاب المحال التجارية الراغبين في فتح محالهم أسوة بمحال السلع الغذائية، بضرورة مراجعة مكتب البحث الجنائي في المدينة.

وطالب بومريز، أصحاب المحال، بضرورة اصطحاب مستندات عديدة لإتمام الإجراءات المطلوبة لمزاولة الأنشطة التجارية وقت الحظر بهدف تنظيم المشروعات بينها “الصغرى ومتناهية الصغر”.

بدورها طالبت إدارة فرع البحث الجنائي، أصحاب المحال، بإحضار إفادة سداد الضرائب، وإفادة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة، إلى جانب رخصة مزاولة النشاط.

وشدد بومريز على ضرورة اصطحاب الشهادات الصحية للعمال الأجانب وإرفاق كافة المستندات في ملف واحد.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، أصدر قبل أسبوع، قرارا يقضي بإلغاء جميع الموافقات بشأن مزاولة الأنشطة التجارية، وطالب كل من يريد استثناءً بالتوجه والتنسيق مع فروع الإدارة العامة للبحث الجنائي في البلديات الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية، لتقديم طلب مزاولة نشاط وفقا للضوابط بعد عرضها على اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا واعتمادها.

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