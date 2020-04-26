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المحجوب: ندعم الهدنة الإنسانية.. وأردوغان يوجّه قوات الوفاق

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن الجيش يدعم أي هدنة إنسانية، ويحترم الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد في ظل مكافحة وباء كورونا.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية، أن الأزمة تكمن في القوات التابعة لحكومة الوفاق التي لا تحترم المعاهدات الدولية ولا الهدنة المعلنة، وبدأت بالهجوم واستهدفت المدنيين والمواد الغذائية والطبية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني.

وتابع المحجوب أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تفسد الهدنة، فهي تتلقى أوامرها من الرئيس التركي رجب أردوغان وسبق واستغلت الهدنة أكثر من مرة في ترويع المدنيين الآمنين، وجلب المزيد من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة لقتل أبناء الشعب الليبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ازيحوا مليشيات مصراته عن الوجود يخلو لكم وجه ليبيا
    سبب ظننا ان مصراته مع الوطن هو انه ايام كان نظام القذافي قائم كانت مصراته مؤيده له وكان لسان حال أهلها يهتف للفاتح بالمناسبات الوطنيه هتاف يقول مصراته هي مصراته تحمي الفاتح وانجازاته وبعد ذلك وبمرور الزمن انقلبت مصراته علي الفاتح وبعدها صدمنا صدمه اولي من موقفها من نظام القذافي ساهمت بسقوط نظام الفاتح الذي طالما هتفت له في مناسباته ووراء ذلك صدمنا صدمه ثانيه حيث اسقط مصراته شبابها في هاويه التعصب الجهوي وغرقت المدينه في مستنقع مليشيات التطرف وهنا تبدل جلد مصراته وتغير لونها وكشرت عن انياب العداوه لكل مدن ليبيا وأختلت وحدة التراب الليبي بسبب طيش واللامبالة من شباب مصراته وأنعدم صوت العقلاء والحكماء في مصراته وارتفع بدل عنه صوت شبابي اخرق اهوج طائش أخذتهم العزه بالأثم وظنوا واهمين أن العرق المصراتي هو العرق السامي الذي يجب ان يحكم ليبيا ويستحوذ علي خيراتها دون سواه أما باقي الاعراق فلابد وان تكون خادمه لعرق مصراته فتشكلت مليشيات مصراتيه ومارست تلك المليشيات البلطجه علنا وفي وضح النهار علي باقي المدن الليبيه المجاوره لمصراته والبعيده منها ووضعوا مدينتهم تحت طائله اللوم والتجريح والازدراء من قبل كل الليبين ووقع عاقل مصراته وسفيهها علي حد سواء في مازق معاداة كل الليبيين وكان واجب علي عقلاء مصراته السيطره علي اصغارهم منذ البدايه وخاص بعد الخلاص من عدو الليبيين جميعا  الذي هو القذافي لكنه فات علي عقلاء مصراته أخذ زمام المبادره بكبح جماح الشباب المتهور والقول لهم الي هنا كفي يا اولاد فتحلوا بالعقل والحكمه يا شباب فقد كفانا حروب ولا تجعلوا مدينتكم طرفا في حروب خاسره كسابق حروب جدكم رمضان السويحلي مع باقي المدن الليبيه راهو لنا في التاريخ القديم عدة نقاط سوداء لدينا في السابق أعتداءات منا علي بقيه المدن فجدكم رمضان السويحلي كان له صولات وجولات كان كوكتيل كان في بدايه مشواره مجاهد ضد ايطاليا ثم في وسط مشواره اصبح قاطع طريق قتل وذبح شيوخ من السنوسيه ذبح الشاة وكل ذنبهم أنهم جاءوا من برقه ليفاوضوا فيه علي ارسترجاع مؤون وأمدادات كانت ذاهبه من أقليم طرابلس الي أقليم برقه فقطع رمضان طريقها وصادرها لتستفيد منها مصراته وبعدها قرر مهاجمة امارة السنوسيه في اجدابيا ببرقه لاحتلالها ولكن لم يتمكن فقد طردوه السنوسيه من تخوم اجدابيا الي أن وصل داخل حدود مصراته عندها رجع جيش السنوسيه الي اجدابيا ثم أختتم مشواره بشن حرب ضد ورفله وطلب أسلحه من الطليان واصبح حليف لايطاليا بعد ما مجاهد ضدها وتعهد بغزو ورفله في محاوله منه لكسر شوكت جيش عبدالنبي بالخير في بني وليد لاخضاع بني وليد لايطاليا وبالفعل قد هاجم بني وليد بجيش جرار  ولكنه أخفق في الانتصار علي ورفله وانهزمت جنوده وأستسلم لهم هو جنوده وطلب رمضان العفو خطيا من عبدالنبي بالخير  وخذ احدهم السويحلي غيله فقتل هناك وبقية الجيش طلب العفو فأخلت ورفله سبيلهم وزودوهم بالماء والطعام وقالوا لهم أذهبوا الي مصراته فعادوا الي مصراته إلا القائد رمضان الذي قتل هناك 

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