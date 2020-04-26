المحجوب: ندعم الهدنة الإنسانية.. وأردوغان يوجّه قوات الوفاق

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن الجيش يدعم أي هدنة إنسانية، ويحترم الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد في ظل مكافحة وباء كورونا.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية، أن الأزمة تكمن في القوات التابعة لحكومة الوفاق التي لا تحترم المعاهدات الدولية ولا الهدنة المعلنة، وبدأت بالهجوم واستهدفت المدنيين والمواد الغذائية والطبية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني.

وتابع المحجوب أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تفسد الهدنة، فهي تتلقى أوامرها من الرئيس التركي رجب أردوغان وسبق واستغلت الهدنة أكثر من مرة في ترويع المدنيين الآمنين، وجلب المزيد من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة لقتل أبناء الشعب الليبي.

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