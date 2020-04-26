الثني يبحث استعداد المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال العالقين في الخارج

ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث الإجراءات والتدابير المُتبعة لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء، عقد رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر، لبحث سير عمل مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية للحكومة الليبية، ناقش الثني، خلال الاجتماع، الشروط الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية اللازم اتخاذها مع البدء في عودة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج لأرض الوطن، مشدداً على ضرورة اتباع كافة الاشتراطات الصحية المعتمدة في هذا الشأن مع التنسيق التام مع كل المعنيين بالملف.

كما بحث رئيس الوزراء كافة مشاريع الطرق في كافة ربوع البلاد، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنجازها بما يخدم المواطن ويسهل تنقله بين المدن والمناطق، بحسب المنشور.