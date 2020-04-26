ميناء طرابلس يستقبل آلاف الأطنان من الغاز والبنزين

أعلنت الشركة الليبية للموانئ، الأحد، استقبال ميناء طرابلس عددا من السفن التجارية بحمولات مختلفة، وفقا لتقرير الحركة اليومي.

واستقبل الميناء السفينة “غاز كونكورد” التابعة للوكيل الملاحي العالمية، وعلى متنها أكثر من 5 آلاف طن من الغاز المسال، إضافة إلى السفينة “انوار الخليج” التابعة للوكيل الملاحي ذاته محملة بأكثر من 24 ألف طن من وقود البنزين.

ودخل الميناء سفينة نقل الوقود “انوار النصر” التابعة لذات الوكيل الملاحي، والمحملة بنحو 22.5 ألف طن من وقود البنزين، وسفينة نقل الحاويات “ام اس سي لونا اف” التابعة للوكيل الملاحي “مديرتينان” للتوكيلات الملاحية، وتحمل على متنها 328 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

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