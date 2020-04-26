سرقة أسلاك كهرباء بطول 750 مترًا في منطقة ماجر بزليتن

أخبار ليبيا24

ذكرت الشركة العامة للكهرباء إن ظاهرة سرقة أسلاك خطوط الكهرباء لازالت متواصلة، ما تسبب في حدوث إظلام عام على المناطق والأحياء السكنية.

وقالت الشركة اليوم الأحد إن مجموعة من اللصوص المجرمين قامت بالاعتداء على خط بوخصاب وسرقة 750 متر من أسلاك الكهرباء بمنطقة ماجر بزليتن.

وأضافت الشركة، أن ذلك تسبب في فقد التغذية عن محولين وانقطاع التيار الكهربائي على جزء من منازل المواطنين.

وجددت الشركة مناشدتها لعمداء البلديات والأجهزة الأمنية بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية. وأكدت أن هذا العبث المستمر يؤدي إلى إظلام بعض الأحياء السكنية، لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطنين.

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