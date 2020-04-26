«جماهير بلدية الرجبان»: سنتصدى للمستعمر التركي كما تصدى له أجدادنا وسنكون له موت زعاف

أعلن «جماهير بلدية الرجبان مع المنسق الاجتماعي لدى القيادة العامة» وقوفهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في تصديها لكافة الإرهابيين ومن يدعمهم.

وأضاف «جماهير بلدية الرجبان» في بيان، اطلعت عليه «الساعة 24» أنه “نثمن فيه عاليا جهود القيادة العامة في محاربة الإرهاب بكافة أطيافه وتطهير كامل تراب الوطن من براثنه”.

وتابع البيان، أنه “في اجتماع طارئ لجماهير بلدية الرجبان بكافة شرائحها نؤكد أننا مع القيادة العامة في تصديها لكافة الإرهابيين وفي الوقت ذاته نستنكر وبشدة ما تقوم به حكومة الصخيرات وبالتعاون مع المستعمر التركي الجديد البغيض في شن غارات جوية مستعملة فيها الطيران التركي المسير على قاعدة الوطية الجوية وعلى كافة محاور القوات المسلحة العربية الليبية”.

وختم البيان، مؤكدًا أن “أهالي الرجبان بكافة شرائحها المسلحة والمدنية سوف تتصدى للمستعمر التركي كما تصدى له أجدادنا، ونحن سنكون له موت زعاف”.