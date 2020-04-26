تفاصيل جديدة بشأن المواجهة بين “الردع” و”ثوار طرابلس” وسر اختفاء “هيثم التاجوري”

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بشأن المواجهة التي اندلعت في ساعة متأخرة من يوم امس السبت بين قوات “الردع الخاصة” و”كتيبة ثوار طرابلس” في زاوية الدهماني وسط العاصمة طرابلس .

وقالت المصادر أن جهاز الردع الخاصة وافقت على شروط “ايوب ابوراس” وعناصر ثوار طرابلس، بإطلاق سراح القيادي محمد الأمين الحريزي الملقب بـ “التشاينا”.

ووفقا للمصادر أن قبول “الردع” بذلك جاء بعد تهديد المجموعات التابعة لكتيبة “ثوار طرابلس” بالانسحاب من محاور القتال اذا لم يتم إطلاق سراح “الامين”.

وأفادت المصادر أن هذا الاتفاق تم بوساطة من آمر المنطقة العسكرية طرابلس التابعة “عبدالباسط مروان” والذي نقل مطالب “ثوار طرابلس” لقوة الردع مع تعهد الأخيرة بعدم المساس بأي من عناصر وأفراد ثوار طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تجاهل إطلاق القياديين سراح هاني مصباح و أدهم ناصوف والذين تم القبض عليهم نهاية الأسبوع الماضي بأمر من وزير الداخلية فتحي باشاغا، على خلفية اعتراضهم على تولى أيوب أبوراس إمرة الكتيبة خلفاً للقيادي هيثم التاجوري الذي غادر البلاد بعد اتفاق بتأمينه وأسرته وأمواله.

وقالت كتيبة ثوار طرابلس في بيان صادر عنها، “ما حصل إلا بعض الحركات البهلوانية من بعض الأفراد الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، وإن الكتيبة لم تدخل في أي نزاع مع أي جهة أمنية أخرى ولا توجد مشاكل بينها وبين أي من كتائب طرابلس”.

وأضافت الكتيبة في بيانها “تم ترويج العديد من الأكاذيب وسرد العديد من القصص الخالية من الحقيقة من قبل العديد من صفحات التحريض والفتنة عن مشكلة تدور بين كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة والقبض على بعض الشخصيات في الكتيبة، وتم تنسيب تصرفات أو جرائم ليست لهم بها أي علاقة، حسب البيان .

يشار إلى أن تحرّك قوة الردع الخاصة ضد كتيبة ثوار طرابلس جاء بأمر من وزير الداخلية في الوفاق فتحي بشاغا الذي ما يزال على خلاف كبير مع كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي الذي يسعى لتفكيكها وتمكين قوات مصراتة من السيطرة على مفاصل العاصمة.

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