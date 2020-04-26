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تفاصيل جديدة بشأن المواجهة بين “الردع” و”ثوار طرابلس” وسر اختفاء “هيثم التاجوري”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بشأن المواجهة التي اندلعت في ساعة متأخرة من يوم امس السبت بين قوات “الردع الخاصة” و”كتيبة ثوار طرابلس” في زاوية الدهماني وسط العاصمة طرابلس .

وقالت المصادر أن جهاز الردع الخاصة وافقت على شروط “ايوب ابوراس” وعناصر ثوار طرابلس، بإطلاق سراح القيادي محمد الأمين الحريزي الملقب بـ “التشاينا”.

ووفقا للمصادر أن قبول “الردع” بذلك جاء بعد تهديد المجموعات التابعة لكتيبة “ثوار طرابلس” بالانسحاب من محاور القتال اذا لم يتم إطلاق سراح “الامين”.

وأفادت المصادر أن هذا الاتفاق تم بوساطة من آمر المنطقة العسكرية طرابلس التابعة “عبدالباسط مروان” والذي نقل مطالب “ثوار طرابلس” لقوة الردع مع تعهد الأخيرة بعدم المساس بأي من عناصر وأفراد ثوار طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تجاهل إطلاق القياديين سراح هاني مصباح و أدهم ناصوف والذين تم القبض عليهم نهاية الأسبوع الماضي بأمر من وزير الداخلية فتحي باشاغا، على خلفية اعتراضهم على تولى أيوب أبوراس إمرة الكتيبة خلفاً للقيادي هيثم التاجوري الذي غادر البلاد بعد اتفاق بتأمينه وأسرته وأمواله.

وقالت كتيبة ثوار طرابلس في بيان صادر عنها، “ما حصل إلا بعض الحركات البهلوانية من بعض الأفراد الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، وإن الكتيبة لم تدخل في أي نزاع مع أي جهة أمنية أخرى ولا توجد مشاكل بينها وبين أي من كتائب طرابلس”.

وأضافت الكتيبة في بيانها “تم ترويج العديد من الأكاذيب وسرد العديد من القصص الخالية من الحقيقة من قبل العديد من صفحات التحريض والفتنة عن مشكلة تدور بين كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة والقبض على بعض الشخصيات في الكتيبة، وتم تنسيب تصرفات أو جرائم ليست لهم بها أي علاقة، حسب البيان .

يشار إلى أن تحرّك قوة الردع الخاصة ضد كتيبة ثوار طرابلس جاء بأمر من وزير الداخلية في الوفاق فتحي بشاغا الذي ما يزال على خلاف كبير مع كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي الذي يسعى لتفكيكها وتمكين قوات مصراتة من السيطرة على مفاصل العاصمة.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • ( خلفاً للقيادي هيثم التاجوري الذي غادر البلاد بعد اتفاق بتأمينه وأسرته وأمواله)..بطل قومي ووطني منااااااااضل ثائر ياهيثم..وايوب بوراس خير خلف لخير سلف وعلى دربك سائر ايها المناضل الكبير التاجوري…ههههههه…هههه ..حال يضحك شفتو بلادنااا كيف ماشية

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  • منذ عام ٢٠١١ سلمت البلد للرعاع من أمثال هيتم التاجورى المجرم والصعاليك من أمثال غنيوة وبوكة وبن حميد والزهاوى ودربى والمخزون وغيرهم كثر لتدمير ليبيا وتقسيمها إلى كانتونات وكل كانتون ينصب عليه أحد البلطجية ممن ذكروا أعلاه وتفتيت اقتصاد البلد واستنزاف البنك المركزي بالاعتمادات الوهمية وحاويات البومشى وغيرها حتى لا تقوم للدولة قائمة وهذه هى فبراير المجيدة .

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    • صدقت ورب الكعبة لم ولن تقوم قائمة للاخوان المفسيدين والخوارج وسيقطع دابرهم بإذن الله كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

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  • انا شخص بسيط جدا ولست سياسي ولكن عرفت من مدة سنة كاملة بان موقف الزنتان هو واحد يضرب وواحد ايحز وموقفهم لا يبني دولة ولا يوجد انقسام فعلي داخل الزنتان وسيجزيهم الله على اللعب الذي يلعبونة في الوقت الذي يموت فيه الاف من الليبيين

    Allah knows everything and I do not expect any victory
    for the National Accord Government as many years has the militias of Tripoli Government killed civilians and supported the terrorism
    To all African country please bring to your attention that the National Accord Government has killed many innocent Africans and dealt badly with many others. WE NEED TO GET THE RECOGNITION WITHDRAWAL SO THAT WE CAN GET RID OFF THIS FAKE GOVERNMENT ASAP PLEASE

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