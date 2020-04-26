بلدية الرجبان تؤكد وقوفها مع قيادة الجيش

الرجبان-العنوان

أكد أعيان ومشايخ بلدية الرجبان في بيان اليوم الاحد، رفقة المنسق الاجتماعي لدى القيادة العامة وقوفهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في تصديها لكافة الإرهابيين ومن يدعمهم.

وأضافت أنه “نثمن فيه عاليا جهود القيادة العامة في محاربة الإرهاب بكافة أطيافه وتطهير كامل تراب الوطن من براثنه”.

وأوضح البيان، أنه “في اجتماع طارئ لجماهير بلدية الرجبان بكافة شرائحها نؤكد أننا مع القيادة العامة في تصديها لكافة الإرهابيين وفي الوقت ذاته نستنكر وبشدة ما تقوم به حكومة الصخيرات وبالتعاون مع المستعمر التركي الجديد البغيض في شن غارات جوية مستعملة فيها الطيران التركي المسير على قاعدة الوطية الجوية وعلى كافة محاور القوات المسلحة العربية الليبية”.

وأكد البيان أن “أهالي الرجبان بكافة شرائحها المسلحة والمدنية سوف تتصدى للمستعمر التركي كما تصدى له أجدادنا، ونحن سنكون له موت زعاف”.