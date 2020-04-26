جولة تفتيشية لجهاز الحرس البلدي في البيضاء (صور)

نظم أعضاء جهاز الحرس فرع الجبل الأخضر جولة تفتيشية على المحلات التجارية والمولات بمدينة البيضاء.

ورافق عناصر الجهاز خلال الجولة رئيس جهاز الحرس البلدي في الحكومة الليبية اللواء توفيق المسماري ومدير فرع الحرس البلدي البيضاء وذلك للاطلاع على توفر السلع وجودتها ومدى التزام أصحاب هذه الأنشطة بالأسعار المحددة.

وكان جهاز الحرس البلدي في مدينة البيضاء قد شرع بجولات تفتيشية دورية على كل المحلات التجارية لضبط المخالفين ومصادرة السلع المنتهية الصلاحية واعدامها بالطريقة الصحيحة.

من جهة أخرى يشتكي المواطنون في مدينة البيضاء ممن تواصلت معهم 218 من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات تزامنا مع إجراءات الحظر ودخول شهر رمضان كما يشيرون إلى عدم وجود تسعيرة ثابتة للسلع الأساسية وغياب تام لتنظيم الأسعار من قبل الأجهزة الضبطية أو الرقابية في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية