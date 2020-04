أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، دعم

بلادة للدعوة المشتركة لوزراء خارجية الدول الأوربية وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون

الخارجية والسياسية والأمنية إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

ودعا الصفدي في تصريحات صحفية إلى استئناف المحادثات في سبيل

وقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام، مؤكدا أن بلاده تضم صوتها إلى الأصوات

التي تدعو الأطراف الليبية إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة

وفي مقدمتها انتشار فيروس كورونا وتبعاته.

The post الأردن يعلن دعمة لهدنة إنسانية في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24