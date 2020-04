فوض

المجلس الاجتماعي لقبيلة الرواجح بالقره بوللي، الأحد، الدكتور سيف الإسلام القذافي،

بقيادة العملية السياسية في ليبيا وإنهاء حالة الاحتراب الداخلي وإعادة الأمن والسلم

الاجتماعي في المجتمع الليبي.

وأوضح

المجلس في بيان له، أن استمرار الوضع الراهن يعمق الأزمة الليبية، مؤكداً أن حل الأزمة

لن يكون إلا من الداخل، من خلال أيادي ليبية وطنية بعيدة تماماً عن المؤامرات

الخارجية التى تسببت فى خراب ودمار البلاد، مطالبًا بعودة النظام الوطني تحت قيادة

الدكتور سيف الإسلام القذافي.

The post قبيلة الرواجح بالقره بوللي تفوض الدكتور سيف الإسلام القذافي بقيادة العملية السياسية في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24