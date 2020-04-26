صرف مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا للجنة الأزمة بالمرج

شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية اليوم، في صرف مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد للجنة الأزمة والطوارئ ببلدية المرج، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة.

وأوضح رئيس قسم المخازن بالوزارة منير بوعامر، أن هذه المساعدات تأتي ضمن المتابعة المستمرة لوزير الشؤون الاجتماعية، والتي تضمنت مواد تنظيف وملابس وقائية للرش وأغطية ووسائد ومدافئ وخيما متنقلة.

من جانبه أكد رئيس لجنة الأزمة ببلدية المرج العقيد وهبي الرخ، أن المواد العينية ستكون عونا لهم في مقر الحجر الصحي ولعناصر مديرية أمن المرج، لضبط الأمن بالصورة الصحيحة.

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