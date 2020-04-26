الحبيب الأمين:‏ حفتر يحشد الدهماء والرعاع لتدمير ليبيا بتأجيج الجهوية والمناطقية والقبلية

قال الحبيب الأمين، وزير الثقافة بحكومة علي زيدان السابقة، “‏حفتر يائس يروج لاقتسام ليبيا لهزيمته النكراء ويحشد الدهماء والرعاع لتدمير ليبيا بتأجيج الجهوية والمناطقية والقبلية”، على حد زعمه.

وواصل «الأمين»، ادعائه في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: “فلا تكن انهزاميا محبطا لتقول فليقسمها فما الفرق بينك وبينه إن رضيت بالقسمة!؟”، على حد زعمه.

وختم الأمين تغريدته؛ قائلًا: “وعن ليبيا يتحدث هو وعن أي ليبيا تتحدث أنت!؟”، لافتًا “لقد هزمك حفتر في عقلك ووطنك”، مستطردًا “أنا أرفض”، بحسب تعبيره.