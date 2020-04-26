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الحبيب الأمين:‏ حفتر يحشد الدهماء والرعاع لتدمير ليبيا بتأجيج الجهوية والمناطقية والقبلية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الحبيب الأمين، وزير الثقافة بحكومة علي زيدان السابقة، “‏حفتر يائس يروج لاقتسام ليبيا لهزيمته النكراء ويحشد الدهماء والرعاع لتدمير ليبيا بتأجيج الجهوية والمناطقية والقبلية”، على حد زعمه.

وواصل «الأمين»، ادعائه في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: “فلا تكن انهزاميا محبطا لتقول فليقسمها فما الفرق بينك وبينه إن رضيت بالقسمة!؟”، على حد زعمه.

وختم الأمين تغريدته؛ قائلًا: “وعن ليبيا يتحدث هو وعن أي ليبيا تتحدث أنت!؟”، لافتًا “لقد هزمك حفتر في عقلك ووطنك”، مستطردًا “أنا أرفض”، بحسب تعبيره.

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الحبيب الأمين حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا رعاع في ليبيا إلا من هم علي شاكلتك المنبطحين للمستعمر التركي والمرتهنين له وهي (مقيوله من يتربي علي العبوديه يظل دوما في شوقا الي عصاة الجلاد) فأنتم لأنكم سلالة ابناء الرقيق أي العبيد فتسئمون من الحريه وتميلون لحب العبوديه ولازال لسان حال الليبيين يقول ان تقليم أظافر مليشيات هو الضامن لعودة الاستقرار لليبيا فبعدما سقط نظام القذافي اصبح لا هناك لزوم ولا هناك ضروره لحمل المليشيات للسلاح فهو مهمة من صلب اختصاص الجيش وليست مهمة مليشيات فالمليشيات في الشرق اذعنت لصوت الحق الصادر من العقلاء في الشرق وفككت نفسها وسلمت السلاح وقبلت بعودة الجيش الي ثكناته إلا ان في الغرب الليبي لم تقبل المليشيات بتفكيك نفسها وخاصه المليشيات المارقه في مصراته فقد شافت نفسها انها فوق الكل وخرجت عن الاجماع الليبي وسقطت في هاويه التعصب الجهوي وأغرقت المدينه في مستنقع التطرف وهنا تبدل جلد مصراته وتغير لونها وكشرت عن انياب العداوه لكل مدن ليبيا وأختلت وحدة التراب الليبي بسبب طيش واللامبالة من شباب مصراته وأنعدم صوت العقلاء والحكماء في مصراته وارتفع بدل عنه صوت شبابي اخرق اهوج طائش أخذتهم العزه بالأثم وظنوا واهمين أن العرق المصراتي هو العرق السامي الذي يجب ان يحكم ليبيا ويستحوذ علي خيراتها دون سواه أما باقي الاعراق فلابد وان تكون خادمه لعرق مصراته فتشكلت مليشيات مصراتيه ومارست تلك المليشيات البلطجه علنا وفي وضح النهار علي باقي المدن الليبيه المجاوره لمصراته والبعيده منها ووضعوا مدينتهم تحت طائله اللوم والتجريح والازدراء من قبل كل الليبين ووقع عاقل مصراته وسفيهها علي حد سواء في مازق معاداة كل الليبيين وكان واجب علي عقلاء مصراته السيطره علي اصغارهم منذ البدايه وخاص بعد الخلاص من عدو الليبيين جميعا  الذي هو القذافي لكنه فات علي عقلاء مصراته أخذ زمام المبادره بكبح جماح الشباب المتهور والقول لهم الي هنا كفي يا اولاد فتحلوا بالعقل والحكمه يا شباب فقد كفانا حروب ولا تجعلوا مدينتكم طرفا في حروب خاسره كسابق حروب جدكم رمضان السويحلي مع باقي المدن الليبيه الذي سجل له التاريخ عدة نقاط سوداء وهي جمله من الاعتداءات علي بقيه المدن فجدكم رمضان السويحلي كان كوكتيل لعب عدة ادوار واتصف بكل الصيفات كان مجاهد ضد ايطاليا ثم مهاجماً لإمارة السنوسيه في اجدابيا ببرقه لاحتلالها ولكن لم يتمكن فقد طردوه السنوسيه من تخوم اجدابيا الي أن وصل داخل حدود مصراته ثم أختتم مشواره بشن حرب ضد ورفله وطلب أسلحه من الطليان واصبح حليف لايطاليا بعدما كان مجاهد ضدها وتعهد بغزو ورفله في محاوله منه لكسر شوكت جيش عبدالنبي بالخير في بني وليد لاخضاع بني وليد لايطاليا وبالفعل قد هاجم بني وليد بجيش جرار ولكنه أخفق في الانتصار علي ورفله وانهزمت جنوده وأستسلم لورفله هو جنوده  

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  • لاننا فى شهر رمضان الكريم سارد على حبيب الشيطان اردوغان وكلب الخوان بكلام الحبيب الصادق الامين الرحمة المهداة للعالمين ماذا قال عن امثال هذا الحبيب العميل
    أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

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  • الهزيمة النكراء لحفتر فى نظر الحليب العميل :-
    السيطرة على اقليمى برقة وفزان بما فيهما من النفط والمياه وتعيشان فى امان رغم انف الخوان
    اما فى اقليم طرابلس فيحاصر الخوان والمرتزقة والدواعش ومهربى البشر من خلال ثلاث قلاع رئيسية حصينة فشل المعتوه بكل الوسائل الاقتراب منها وترك العشرات من الجيف والاسرى فى الشرق سرت تحمى موانئ النفط وفى الجنوب ترهونة وتحتها بنى وليد والزنتان وفى الغرب قاعدة الوطية وبينهم فى الشمال محاور قتال تدك اوكار الارهاب من وادى الربيع وعبن زارة وابوسليم والمطار باحمار 30 محاولة انتحار على اسواره للخوان . فاذا كانت هذه هزيمة فما احلى الهزيمة واذا كان الانتصار ياحمار بقصف بوراج وطائرات تركية لمدن امنة تحميها شرطة محلية وانزال دواعش ومرتزقة من سوريا فما اسوأ هذا الافلاس وهل تلوم ياميبون القائد الذى يستقوى بشعبه ويقودهم للجهاد ضد المحتل التركى ونفاياته الفارة من اسد سوريا اى حقير وكلب مسعور انت

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