الحكومة الليبية تبحث استعداد المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال العالقين في الخارج

بنغازي -العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد سير عمل مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث الإجراءات والتدابير المُتبعة لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

وفي اجتماع عقده رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر ناقش الثني في مقر إقامته في مدينة بنغازي خلال الاجتماع الذي حضر رئيس الهيئة الشروط الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية اللازم اتخاذها مع البدء في عودة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج لأرض الوطن.

وشدد الثني على ضرورة اتباع كافة الاشتراطات الصحية المعتمدة في هذا الشأن مع التنسيق التام مع كل المعنيين بالملف.

من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس الوزراء كافة مشاريع الطرق في كافة ربوع البلاد، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنجازها بما يخدم المواطن ويسهل تنقله بين المدن والمناطق.