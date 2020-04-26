انطلاق العمل الفعلي بمركز العلاج الطبيعي درنة

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية انطلاق العمل الفعلي بمركز العلاج الطبيعي بمدينة درنة، بعد انتهاء أعمال التوسعة والإنشاء والتطوير التي واكبت رؤية الوزارة بتطوير بيئة العمل لتقديم خدمة آمنة وذات جودة عالية.

وأوضحت الوزارة أن تطوير المركز تم بكافة التجهيزات الطبية العالية الخاصة لتلبية احتياجات المرضى واستكمال الوحدات العلاجية، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل إدارة الخدمات الصحية درنة والأطقم الطبية والفنية، وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى زيادة سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتقريبها للمواطن.

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